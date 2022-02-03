03.02.2022 (13:30)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Волгоградской области ежедневно обрабатывают более 50 тыс. кв. метров помещений общего пользования

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно дезинфицируется свыше 50 тыс. кв. метров территории военных городков.

К работам привлечены мобильные расчеты, оснащенные специальной техникой и средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Для дезинфекции специалисты РХБ защиты ЮВО используют войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1, а также индивидуальные дегазационные комплекты (ИДК-1), с помощью которых наносится дезинфицирующий раствор.

Помимо этого, ежедневно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий среди личного состава соединения.

Все военнослужащие и гражданский персонал соблюдают масочный режим, а по прибытии на территорию военных городков на контрольно-пропускном пункте проходят термометрию. Также в обязательном порядке термометрия проводится три раза в день в каждом подразделении.

Своевременная ревакцинация в войсках ЮВО позволяет достичь высокого иммунитета против новой коронавирусной инфекции и не допустить ее распространения.

На сегодняшний день 100% личного состава соединения вакцинировались от COVID-19, также проводится ревакцинация. В январе 2022 года от коронавирусной инфекции ревакцинировались около 20 тыс. военнослужащих ЮВО.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.

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