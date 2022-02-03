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03.02.2022 (12:45)

В январе более 2,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО и членов их семей ревакцинировались от COVID-19 в Подмосковье

В январе текущего года свыше 2,5 тыс. военнослужащих танковой армии Западного военного округа (ЗВО) и членов их семей ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции в Московской области. В категорию ревакцинируемых вошли те, кто получил полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.

Вакцинация проводится на базе медицинских пунктов соединений, воинских частей и медицинских учреждений окружного подчинения. Исключение составляют военнослужащие, недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания.

Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После вакцинации в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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