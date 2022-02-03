03.02.2022 (11:00)
С начала года корабли Балтийского флота прошли более 9 тыс. морских миль
Общая наплаванность кораблей Балтийского флота с начала года составила порядка 40 суток. В общей сложности корабли и суда обеспечения прошли около 9 тыс. морских миль.
«С начала года экипажами кораблей флота выполнено около 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийские стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания и противоминные упражнения», — сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
В настоящее время несколько кораблей и судов обеспечения Балтийского флота успешно решают задачи в дальней морской зоне.
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