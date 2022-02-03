03.02.2022 (10:30)

На полигонах Западного военного округа проведена масштабная тренировка с подразделениями радиоэлектронной борьбы

На полигонах Западного военного округа (ЗВО) проведена масштабная тренировка по единому замыслу с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Плановые тренировки подразделений РЭБ проводятся на регулярной основе. Отработаны задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах и нанесение радиоэлектронных ударов по пунктам управления условного противника. Цели тренировки достигнуты в полном объёме», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Также специалисты выполнили нормативы развертывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовали охрану и оборону, осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Для выполнения задач были применены комплексы РЭБ «Красуха», «Борисоглебск», «Мурманск», мобильные комплексы «Леер» и автоматизированные станции помех «Житель».

В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц военной и специальной техники.

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