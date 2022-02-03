Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2022 (12:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новочеркасске выполнят ремонт на трех котельных

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новочеркасск) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) выполнят ремонт на 3 котельных.

Для бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг В 2022 году спланированы ремонтные работы, включающие замену 5 сетевых насосов, запорной арматуры, емкости для хранения запаса воды, ремонт водогрейного котла, внутренних трубопроводов котельных.

Также для бесперебойного функционирования водопроводно-канализационного хозяйства планируется ремонт собственными силами более 500 м водопроводно-канализационных сетей, замена насосного оборудования и запорной арматуры в водопроводной и канализационной насосных станциях, замена 1 установки обеззараживания стоков на очистных сооружениях, замена 1 водонапорной башни.

Своевременное и качественное выполнение указанных мероприятий позволит в плановом порядке войти в отопительный период 2022-2023 гг.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Инженеры и спецназ ЮВО выполнили штурм здания на Кубани с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш
Военнослужащие ЮВО примут участие 32 конкурсах Армейских международных игр 2022 года
Более 30 аварийно-ремонтных бригад обеспечивают бесперебойный отопительный период на объектах ЮВО
Командование и военнослужащие ЮВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине победы под Сталинградом

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false