03.02.2022 (12:15)

Сотрудники ВАИ Волгоградского гарнизона провели для военнослужащих ЮВО занятия по контраварийному вождению

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провели показные занятия по контраварийному вождению с военнослужащими – автовладельцами мотострелкового соединения.

На занятиях были рассмотрены вопросы контраварийного вождения автотранспорта, а также даны советы по правильной и безопасной эксплуатации автомобиля во время гололедицы, снегопада и тумана. Сотрудники ВАИ обратили особое внимание на опасные участки дорог в Волгоградскойобласти, напомнив о важности соблюдения скоростного режима, важности применения морозоустойчивых жидкостей, масел, правильной вентиляции салона, выбора шин, подготовки аккумулятора и электрики.

В ходе основной части занятия были продемонстрированы навыки безопасного вождения и эксплуатации транспорта в зимнее время года, отработан порядок действий в экстренных ситуациях в условиях гололеда и снегопада.

В завершении военные автоинспекторы вручили каждому военнослужащему памятки, а также контакты экстренных служб, к которым можно обратиться при возникновении аварийной ситуации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице