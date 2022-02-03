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03.02.2022 (12:00)

В полк РХБ защиты ЮВО в Северной Осетии поступила партия новейших авторазливочных станций АРС-14КМ

В полк радиационной химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированный в Северной Осетии, поступила партия новейших авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

Также специалисты полка РХБ защиты ЮВО будут задействовать авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1 для дезинфекции скверов и парков, центральных дорог и остановок общественного транспорта в республике для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

На вооружение войск ЮВО в 2022 году будет поставлено более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники, в их числе более 30 самолетов, 40 вертолетов, а также зенитно-ракетные комплексы, корабли и бронетанковое вооружение.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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