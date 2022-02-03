03.02.2022 (11:45)

Экипаж базового тральщика «Магомед Гаджиев» КФл успешно сдал курсовую задачу К-1



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж базового тральщика «Магомед Гаджиев» КФл успешно сдал курсовую задачу К-1

Экипаж базового тральщика «Магомед Гаджиев» Каспийской флотилии (КФл) успешно сдал зачетные корабельные боевые учения в пункте базирования. Задача К-1 является начальным этапом базовой подготовки корабля перед выходом в море для выполнения задач по предназначению.

Экипаж корабля выполнил зачётное корабельное боевое учение (ЗКБУ) по обеспечению живучести корабля на стоянке в пункте базирования и организацию борьбы с пожаром. Во время выполнения задач также была осуществлена проверка выполнения нормативов по борьбе за живучесть.

ЗКБУ по отражению кораблём ударов средств воздушного нападения противника на стоянке. Моряки-каспийцы выполнили проверку готовности орудий, а также отработали элементы ведения противовоздушной обороны, успешно отразив удары условного противника.

Личный состав завершил контрольное корабельное боевое учение по приготовлению корабля к плаванию в различных условиях обстановки. Матросы продемонстрировали высокий уровень в отработке подготовительных действий к выходу в море. С имитацией условий ограниченной видимости, плавании в узкости, а также управления кораблём при штормовых условиях.

Также особое внимание было уделено проверке организации радиационной, химической и биологической защиты одиночным кораблём в базе. Экипаж корабля провёл разведку наличия районов радиоактивного, химического и биологического заражения окружающей среды, а затем осуществил дезинфекцию.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. К выполнению данных задач моряки КФл приступят в марте текущего года.

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