03.02.2022 (13:15)

Морпехи КФл выполнили тактическую стрельбу из АК-74 и РПГ-7 на полигоне Аданак в Дагестане

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали тактическую стрельбу из автомата Калашникова АК-74 и ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 на полигоне Аданак в Дагестане в рамках плановых занятий по тактической и огневой подготовке.

На построении был проведён инструктаж и постановка задач. Перед огневыми упражнениями военнослужащие выполнили неполную разборку, сборку автомата и снаряжение магазина, а затем выдвинулись на рубеж открытия огня.

После команды «К бою!» военнослужащие, распределённые по двойкам, занимали огневую позицию в начале учебно-тренировочного поля. По готовности открывали огонь по мишеням, имитирующим силы противника. Стрельба велась из укрытия, из различных положений: лёжа, сидя, стоя, со сменой огневой позиции.

Кроме того, морпехи КФл отработали сценарии боя на открытой местности, а также в замкнутом пространстве.

Стрельба из гранатомёта РПГ-7 осуществлялась по бронированной технике условного противника. Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи, получив высокие оценки за выполнение нормативов.

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