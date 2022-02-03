03.02.2022 (11:15)

Спортсмены 150-й мотострелковой дивизии ЮВО заняли первые места на чемпионате 8-й армии по дзюдо в Новочеркасске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спортсмены 150-й мотострелковой дивизии ЮВО заняли первые места на чемпионате 8-й армии по дзюдо в Новочеркасске

В Новочеркасске состоялся чемпионат по дзюдо среди военнослужащих 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих в составе 28 команд. Спортсмены состязались в 7 весовых категориях – от веса до 60 кг до весовой категории свыше 100 кг.

Силу и технику участников оценивала коллегия судей на двух оборудованных точках.

Почетным гостем соревнований был Нияз Ильясов – бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 г., российский дзюдоист, призёр чемпионата мира 2018 и 2019 гг. в весовой категории до 100 кг, победитель и призёр многих престижных соревнований, мастер спорта международного класса по дзюдо и мастер спорта по самбо.

«В качестве гостя для меня немного непривычно. И насчет уровня соревнований – я тут вижу ребят, которых я видел в сборной России. Хорошие, очень интересные схватки», – поделился он.

Среди участников также были именитые спортсмены. Старший водитель подразделения обеспечения Айдамир Тюльпаров дважды становился Чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации, победитель Кубка России по дзюдо.

В финальном поединке А. Тюльпарова одолел Игорь Новиков – начальник физической подготовки мотострелковой части из Волгоградской области.

И. Новиков также является сильным спортсменом – уже дважды (в 2020 г. и в 2021 г.) становился чемпионом ЮВО.

Лидерами стали танкисты и военнослужащие подразделения обеспечения из состава 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Победители и призеры в своих весовых категориях были награждены кубками и грамотами от командования объединения. Лучшие из них будут представлять 8-ю общевойсковую армию на чемпионате военного округа.

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