03.02.2022 (10:45)

Инженеры ЮВО в Армении расчищают объекты инфраструктуры от снега

Военнослужащие инженерного подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении ежедневно расчищают объекты инфраструктуры базы в зимний период от последствий снегопадов.

Проводится расчистка дорог к полигонам Камхуд и Алагяз, территории военных гарнизонов соединения. Для работ военнослужащие задействуют специальную технику.

Также с военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по оказанию первой медицинской помощи и соблюдению требований безопасности при ведении очистных работ.

На маршруте 100-километрового марша военнослужащие инженерно-саперных подразделений выполнили поиск взрывоопасных предметов с использованием миноискателей «Коршун», «кошек» и минно-розыскных собак.

В инженерном обеспечении в местах проведения занятий на полигонах соединения принимали участие более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники.

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