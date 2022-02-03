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03.02.2022 (09:45)

Более 30 аварийно-ремонтных бригад обеспечивают бесперебойный отопительный период на объектах ЮВО

Для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг. на объектах Южного военного округа (ЮВО) было создано 34 аварийно-ремонтных бригады.

«Отопительный период проходит без срывов, контроль организован. Запасы топлива позволяют обеспечить бесперебойную работу котельных», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Все бригады укомплектованы аварийными ремонтными комплексами, оснащенными необходимым оборудованием и инструментами. В случае возникновения нарушений на коммунальных объектах и объектах казарменно-жилищного фонда спланировано использование специальной техники.

Также в исправности содержатся транспорт, средства связи, спецтехника для выполнения аварийно-восстановительных работ, создан аварийный запас горюче-смазочных материалов и необходимых материально-технических ресурсов.

В целях контроля за ходом отопительного периода и мониторинга температурного режима в казарменно-жилищном фонде ЮВО имеется 20 диспетчерских пунктов.

Организована работа пунктов по представлению информации о состоянии котельных, запасов топлива и температурного режима казарменного-жилищного фонда, а также по представлению докладов в дежурную смену штаба материально-технического обеспечения ЮВО при возникновении аварийных ситуаций на территории военного округа.

Также совместно с диспетчерскими службами и дежурными сменами аварийно-ремонтных бригад были проведены противоаварийные тренировки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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