03.02.2022 (10:00)

Военнослужащие ЮВО примут участие 32 конкурсах Армейских международных игр 2022 года

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершается первый этап отбора команд для участия в 32 конкурсах Армейских международных игр 2022 года. Продлится этап до середины текущего месяца.

«Проводится отбор военнослужащих для участия в 32 конкурсах, в том числе новом соревновании среди подразделений железнодорожных войск «Стальная магистраль». Мероприятия организованы с максимальным охватом личного состава и привлечением призёров и победителей прошлых лет», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Отбор лучших специалистов ЮВО для конкурсов различных родов войск, видов вооруженных сил и направлений профессиональной деятельности стартовал в воинских частях с началом нового учебного года.

«Всего в ходе подготовки и проведения соревнований от более 230 соединений и воинских частей привлечено более 29 тыс. военнослужащих, задействовано более 4,7 тыс. вооружения военной и специальной техники», – отметил генерал армии А. Дворников.

Также всеармейский этап десяти конкурсов пройдет на территории ЮВО: «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоятся на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Во Владикавказе на полигоне Шалхи будут проведены состязания «Снайперский рубеж» и «Военно-медицинская эстафета». В Севастополе будут соревноваться водолазы в конкурсе «Глубина», в Ейске специалисты войсковой ПВО примут участие в конкурсе «Чистое небо», в п.Терскол в Кабардино-Балкарии состоятся соревнования горных подразделений «Эльбрусское кольцо». На базе учебного центра в городе Волжский будут состязаться военные инженеры в конкурсах «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

«Представительство округа в Армейских международных играх в 2021 году повысилось, всего в команды Российской Федерации было отобрано 288 военнослужащих, что на 58 % выше показателей прошлого года», – отметил А. Дворников.

В конкурсах Армейских международных игр 2021 года военнослужащие ЮВО в 14 конкурсах заняли 10 первых мест и четыре вторых места, а летные экипажи 4-й армии ВВС и ПВО в конкурсе «Авиадартс» поставили общий рекорд конкурса, улучшив результат по сравнению с прошлым годом на 12 баллов.

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