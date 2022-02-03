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03.02.2022 (11:30)

Более 300 военнослужащих ЗВО из Москвы совершили комбинированный марш в Центр боевой подготовки Сухопутных войск в Нижегородскую область

Более 300 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совершили марш на полигон Мулино в Нижегородской области из Москвы для прохождения программы интенсивной боевой подготовки на базе Центра боевой подготовки Сухопутных войск.

Военнослужащие и военная техника совершили комбинированный марш на дистанцию свыше 400 километров по дорогам общего пользования, трассам федерального значения и железной дороге.

В ходе мероприятий боевой подготовки мотострелковые и танковые подразделения пройдут обучение на материально-технической базе учебного центра. Каждый военнослужащий по своей воинской специальности пройдет курс подготовки на симуляторах боевой машины пехоты БМП-2 и танка Т-72, выполнит упражнения учебных стрельб из штатного вооружения мотострелкового отделения.

Также на полигоне, мотострелки, танкисты, военные инженеры и разведчики отработают действия подразделений в городских условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учебный центр , Западный военный округ
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