03.02.2022 (10:15)

Инженеры и спецназ ЮВО выполнили штурм здания на Кубани с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш

Инженерно-штурмовые подразделения совместно с подразделением спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили штурм здания с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш на учении в Краснодарском крае.

По замыслу учения военнослужащим спецназа и инженерно-штурмовым подразделениям поступила информация о том, что в одном из зданий «боевики» удерживают заложников.

Инженеры произвели разминирование участков местности на подступах к захваченному зданию, провели разведку и осуществили с использованием новейших штурмовых костюмов ОВР-3Ш штурм укрепленной огневой точки «условного противника». Обеспечив проход к зданию, спецназ приступил к освобождению заложников, удерживаемых «боевиками». После того, как заложники были доставлены в безопасное место, спецназ приступил к проверке здания.

В ходе учения военнослужащие отработали взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением технических средств разведки.

Справочно:

Применяемый военными инженерами штурмовой костюм ОВР-3Ш обеспечивает самый высокий класс защиты и оснащен камерой фото- и видеорегистрации, направленным освещением, системой охлаждения, универсальными креплениями, также на нем установлена активная защита слуха, сопряженная со средствами связи и ларингофоном, в комплект костюма входят штурмовые щиты и носимый шанцевый инструмент.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице