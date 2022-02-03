03.02.2022 (09:30)

Экипажи истребительной авиации ЮВО авиабазы Эребуни выполнили учебно-тренировочные полеты

Экипажи авиационной военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении провели учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

Экипажи отработали учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования.

Военнослужащие выполнили упражнения по аварийной посадке самолета при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес, посадке на ограниченную площадку при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиационного удара условным противником.

Военнослужащие выполняли задачи в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях с обильными осадками, порывисты ветром, а также перепадами температур в высокогорной местности.

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