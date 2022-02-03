03.02.2022 (09:15)

Морские пехотинцы Дальневосточного ВОКУ проходят курс обучения по легководолазной подготовке

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) курсантов тренируют по программе легководолазной подготовки. Она предназначена для будущих офицеров факультета морской пехоты.

В училище сформирован штат инструкторов-водолазов, прошла подготовка соответствующей материальной базы, в наличии барокамера и водолазное снаряжение. На данный момент занятия проходят в одном из бассейнов Благовещенска.

Курсанты выполняют плавание с использованием подручных средств. В частности, курсанты применяют обмундирование из комплекта «Ратник», в него входят «патрульные» и «рейдовые» ранцы, в которых есть прорезиненные общевойсковые защитные комплекты (ОЗК) куда военнослужащие закладывают экипировку и снаряжение. Эти хитрости помогают плыть и преодолевать водные преграды, а также вести стрельбу по целям в движении.

Кроме легководолазной подготовки, морпехи ДВОКУ регулярно занимаются военно-прикладным плаванием в снаряжении с оружием в бассейнах и на открытой воде.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского является основным училищем подготовки офицерского состава для подразделений морской пехоты. Училище оснащено современной материальной базой и имеет грамотный коллектив профессорско-преподавательского состава. Курсантов морпехов ДВОКУ учат действовать во всех стихиях - на суше, в воздухе и воде. Каждый курсант после пятилетнего обучения имеет более 30 прыжков с парашютом. Курсанты училища на протяжении многих лет являются лидерами в профессиональных конкурсах и успешно представляют Вооруженные Силы России на международных конкурсах среди сильнейших морских пехотинцев стран мира.

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