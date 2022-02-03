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03.02.2022 (09:00)

В Приамурье с военнослужащими ВВО проведена тренировка по РХБ разведке

Тренировку по радиационной химической и биологической (РХБ) защите провели военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области. В ходе нее отработаны действия расчетов химических машин в условной техногенной аварии на предприятии.

Специалисты РХБ защиты выполнили нормативы по одеванию общевойсковых защитных комплектов. После этого военнослужащие с помощью приборов измерения мощности дозы обнаружили муляжи источников радиации. С использованием войсковых приборов химической разведки военнослужащие произвели отбор проб грунта на предмет заражения.

На специальной разведывательной химической машине (РХМ) специалисты РХБ защиты обнаружили и обозначили условную зону заражения. После чего с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ произвели деактивацию, дегазацию и дезинфекцию военной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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