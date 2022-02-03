03.02.2022 (08:30)

Более трёх тысяч военнослужащих ЗВО в Воронежской области полностью завершили ревакцинацию от COVID-19

Более трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области полностью завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ревакцинация проводится на базе медицинских пунктов соединений и воинских частей и медицинских учреждений. Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, кто уже получил полный курс вакцинации. Исключение составляют военнослужащие, недавно перенёсшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания.

Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

В общей сложности с начала года ревакцинацию прошли свыше 30 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Западного военного округа.

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