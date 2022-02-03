03.02.2022 (08:45)

Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» предотвратили воздушную атаку условного противника в Забайкальском крае

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа предотвратили воздушную атаку условного противника на важные объекты региона в Забайкальском крае.

В ходе тренировки по отражению массированной воздушной атаки подразделения войск противовоздушной обороны выполнили поиск, ведение и перехват баллистической цели силами дежурной смены.

Военнослужащие расчетов модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПМ «Фаворит» выполнили задачи по противодействию средствам радиоэлектронной борьбы «противника», а также провели повторные учебные (электронные) пуски по скоростным высотным целям.

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