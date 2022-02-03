03.02.2022 (08:00)

Конкурс профессионального мастерства среди разведчиков Восточного военного округа стартовал в Амурской области

В Амурской области на общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО), стартовал второй (армейский) этап конкурса «Отличники войсковой разведки», входящий в программу Армейских международных игр.

В ходе практической части конкурса разведчики совершат многокилометровые марш-броски на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, пройдут специальную полосу препятствий - «тропу разведчика», выполнят нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания. В программу конкурса также включены состязания механиков-водителей, которые определят лучшего в управлении боевой машины пехоты БМП-2 в сложных условиях местности на дистанции до 5 километров.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Одним из самых ответственных этапов станет выполнение нормативов по огневой подготовке. Разведчики выполнят упражнения стрельб из штатного оружия в одиночном порядке и в составе отделения. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в метании холодного оружия и учебной ручной гранаты на точность.

По итогам выступлений только одна команда удостоится права представлять общевойсковую армию ВВО в Приамурье на окружном этапе соревнований.

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