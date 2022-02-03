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03.02.2022 (08:15)

С военнослужащими танковых подразделений общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовали боевые стрельбы

С военнослужащими танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, стартовали тактико-огневые упражнения стрельб на танках Т72БЗ.

Данные упражнения характеризуются созданием сложной тактической обстановки и одновременным выполнением огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

В ходе проведения занятий экипажам предстоит отработать такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Боевая подготовка экипажей модернизированных Т72БЗ спланирована таким образом, чтобы охватить все основные аспекты ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

Слежению за целью на модернизированных танках Т72БЗ осуществляется при помощи современной системы управления огнем «Сосна-У». 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танки , Боевая подготовка
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