03.02.2022 (07:45)

Связисты общевойсковой армии Восточного военного округа провели тренировку по организации связи в Республике Бурятия

В соединении общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в рамках Единого дня специалиста связи, состоялась тренировка, основной задачей которой являлась установка защищенного канала связи между вышестоящим командным пунктом и подразделением.

В ходе проведения тренировки было скрытно развернуто более 10 подвижных и переносных полевых узлов связи, в том числе, на базе автомобильных шасси. Военнослужащие осуществили их охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развертыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи в указанных диапазонах частот.

Для выполнения учебных задач, личный состав подразделения использовал подвижные, радиорелейные, а также переносные станции защищенной спутниковой связи.

В мероприятии приняло участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.

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