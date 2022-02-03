03.02.2022 (07:30)

Военнослужащих ВВО в Забайкалье готовят по новой программе подготовки экипажей боевых машин «Стальной охотник»

В Восточном военном округе (ВВО) экипажи танков Т-72Б готовят по новой программе боевой подготовки сухопутных войск «Стальной охотник». Обучение личного состава осуществляется в окружном учебном центре ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае.

Программа разработана на основе опыта ведения боевых действий, а также опыта победителей конкурсов Армейских международных игр, «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Ее применение позволяет повысить взаимозаменяемость членов экипажей боевых машин пехоты БМП-2 в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также обучить военнослужащих нестандартным способам ведения боя.

Главное отличие новой программы заключается в комплексной подготовке экипажей с первых дней обучения, тогда, как стандартная программа предполагает раздельное обучение механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин, в рамках одиночной подготовки военнослужащих.

При этом важнейшей особенностью новой системы обучения является соревновательный принцип. За счет этого у военнослужащих появляется возможность проявить свои лучшие качества в выполнении практических задач.

Занятия проводятся на полигонах Песчанка и Красный яр в течение 45 дней с проведением занятий по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия, тактико-огневых упражнений, упражнений-стрельб на большие дальности из вооружения танков. Также, помимо боевых стрельб по стандартным мишеням, в курс «Стального охотника» включена фланговая стрельба, борьба с беспилотными летательными аппаратами и выполнение нормативов по медицинской подготовке.

Кроме этого, в рамках подготовки экипажи примут участие в занятиях по вождению бронированной техники на специально подготовленном танкодроме, с преодолением искусственных препятствий, таких как: колейный мост, противотанковый ров, минно-взрывные заграждение и др.

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