Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2022 (07:15)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Курильских островах приступили к боевым стрельбам в составе подразделений

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах приступили к боевым стрельбам в составе подразделений.

В ходе боевых стрельб мотострелки отрабатывают навыки ведения современного боя, осваивают тактику действий в обороне, наступлении и при совершении марша.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, поражаются из вооружения БТР, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

При выполнении учебно-боевых задач командиры всех степеней совершенствуют навыки управления подразделениями в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.

В свою очередь механики-водители боевых машин совершенствуют приёмы вождения в условиях ограниченной видимости, глубокого снежного покрова и сложной пересечённой местности Курильских островов.

В ходе занятий по боевой подготовке около 50% учебного времени отведено на выполнение стрельб в тёмное время суток. Во время ночных стрельб военнослужащие применяют современные прицелы и приборы ночного видения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В ВВО поступили современные командно-штабные машины
В Центральном военном округе с начала года проведено около 80 ротных тактических учений с боевой стрельбой
Противотанкисты ЗВО поразили цели условного противника из ПТРК «Метис» и «Рефлекс-М» на ночных занятиях в Смоленской области
Боевые расчёты С-400 «Триумф» ЗВО отразят воздушную атаку условного противника на учении и Ленобласти

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false