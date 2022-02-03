03.02.2022 (07:00)
В ВВО поступили современные командно-штабные машины
В войска Восточного военного округа (ВВО) в течение прошлого года поступила большая партия новой техники связи.
Командно-штабные машины (КШМ) позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.
Эксплуатирующему персоналу созданы оптимальные условия работы за счет улучшенной эргономики, наличия системы кондиционирования воздуха и обогрева в кунге, удобства расположения мест в кабине.
Ранее военнослужащие войск связи ВВО прошли переобучение по освоению новой военной техники. После поступления новых командно-штабных машин в воинские части военного округа данные образцы используются для отработки задач по передачи информации между абонентами, по формированию и выдаче сигналов об изменениях оперативно-тактической обстановки.