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03.02.2022 (07:00)

В ВВО поступили современные командно-штабные машины

В войска Восточного военного округа (ВВО) в течение прошлого года поступила большая партия новой техники связи.

Командно-штабные машины (КШМ) позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

Эксплуатирующему персоналу созданы оптимальные условия работы за счет улучшенной эргономики, наличия системы кондиционирования воздуха и обогрева в кунге, удобства расположения мест в кабине.

Ранее военнослужащие войск связи ВВО прошли переобучение по освоению новой военной техники. После поступления новых командно-штабных машин в воинские части военного округа данные образцы используются для отработки задач по передачи  информации между абонентами, по формированию и выдаче сигналов об изменениях оперативно-тактической обстановки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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