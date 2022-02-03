Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2022 (06:45)

Экипажи морской пехоты Тихоокеанского флота прошли доподготовку и получили право на эксплуатацию новых модернизированных танков Т-80

Танковые экипажи соединения морской пехоты Тихоокеанского флота прошли дополнительную подготовку и сдали зачёты на право эксплуатации недавно поступивших модернизированных танков Т-80БВ.

Офицерский состав прошёл специальные курсы на базе Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища. Обучение остальных членов экипажей было организовано в соединении. Месячный курс доподготовки позволил экипажам полностью изучить новые системы управления вооружением и особенности эксплуатации газотурбинных машин.

В ближайшее время экипажи приступят к занятиям по боевой подготовке на новой технике.

Справочно:

В конце минувшего года на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поступило около 20 современных модернизированных танков Т-80. Новые танки пополнили созданное подразделение, значительно повысив ударные возможности соединения. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Первая партия мобильных водоочистных станций поступила на вооружение морской инженерной службы Тихоокеанского флота
Танкисты ЮВО уничтожили цели условного противника на полигоне в Ставропольском крае
Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива
Около 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота проведут учение в акватории Японского и Охотского морей

Метки:
Тихоокеанский флот , Морская пехота , Танки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false