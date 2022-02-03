03.02.2022 (06:45)

Экипажи морской пехоты Тихоокеанского флота прошли доподготовку и получили право на эксплуатацию новых модернизированных танков Т-80

Танковые экипажи соединения морской пехоты Тихоокеанского флота прошли дополнительную подготовку и сдали зачёты на право эксплуатации недавно поступивших модернизированных танков Т-80БВ.

Офицерский состав прошёл специальные курсы на базе Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища. Обучение остальных членов экипажей было организовано в соединении. Месячный курс доподготовки позволил экипажам полностью изучить новые системы управления вооружением и особенности эксплуатации газотурбинных машин.

В ближайшее время экипажи приступят к занятиям по боевой подготовке на новой технике.

Справочно:

В конце минувшего года на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поступило около 20 современных модернизированных танков Т-80. Новые танки пополнили созданное подразделение, значительно повысив ударные возможности соединения. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

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