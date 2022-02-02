02.02.2022 (19:00)

В объединении ПВО-ПРО начался комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушения уставных взаимоотношений

В соединениях и воинских частях объединения ПВО-ПРО проводится комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках данных мероприятий с военнослужащими проводится широкий спектр процедур: анализ деятельности должностных лиц, проведение методических занятий с командирами всех степеней, анонимное анкетирование личного состава, подготовка специальных выпусков газет, общие собрания, совместная работа с представителями военных прокуратур и правозащитных организаций, спортивные мероприятия и многое другое.

Целями мероприятий являются сплочение воинских коллективов в период их формирования и боевого слаживания, предупреждение и профилактика правонарушений в сфере межличностных отношений военнослужащих.

Основные задачи заключаются в обеспечении личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей, принятии своевременных и эффективных мер по сплочению офицерских коллективов, оздоровлению морально-психологического состояния офицерского состава. Также немаловажной задачей является повышение роли сержантского состава в укреплении правопорядка в подразделениях, разъяснение личному составу конституционных прав на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства, недопущение конфликтов между военнослужащими различных национальностей, разъяснению личному составу конституционных прав на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства, психологическому сопровождению процесса адаптации военнослужащих призыва осени 2021 года к условиям военной службы, повышению эффективности правового воспитания военнослужащих. Каждый командир вплоть до сержанта обязан владеть психолого-педагогическими навыками для работы с подчинёнными, а при необходимости есть возможность обратиться за советом к военным психологам. В течение февраля при их непосредственном участии будут уточнены социально-психологические альбомы и социально-психологические портреты воинских коллективов армии.

Данный комплекс мероприятий завершится подведением итогов с детальным анализом эффективности проведенных занятий и постановкой задач на дальнейшее совершенствование работы в этом направлении.

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