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03.02.2022 (05:15)

Экипажи истребителей МиГ-31 Западного военного округа провели занятия на авиационных тренажёрах перед проведением тренировок по пилотированию в различных метеоусловиях

Фото Видео

В Тверской области на базе аэродрома истребительного авиационного полка лётчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполнили учебно-боевые задачи на комплексных тренажёрах экипажа самолета.

Занятия проводились на оборудованном автоматизированном учебном комплексе, где экипажи отработали практические действия в различных условиях обстановки.

В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава в неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Также на тренажёрах летчики отработали технику взлетов и посадок, маневрирования на заданном курсе, а также перехват воздушного «противника» с помощью электронных пусков авиационных средств поражения.

После занятий на тренажёрах экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполнили полеты на боевых машинах, отработав учебные задачи в различных метеоусловиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ
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