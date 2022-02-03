03.02.2022 (05:00)

Зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл в Республику Беларусь

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства прибыл в Республику Беларусь.

Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике на незнакомый полигон в Брестской области.

По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

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