03.02.2022 (05:00)
Зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл в Республику Беларусь
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства прибыл в Республику Беларусь.
Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике на незнакомый полигон в Брестской области.
По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
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