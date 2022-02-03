03.02.2022 (01:15)

В Михайловской военной артиллерийской академии начался месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими

В первый день месячника состоялись митинги личного состава на факультетах академии с участием командного состава. Врио заместителя начальника академии по военно-политической работе полковник Александр Щербаков выразил уверенность, что запланированные мероприятия месячника пройдут с большой пользой. Они ещё больше сплотят воинские коллективы и весь личный состав академии в целом, будут способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины, воинской дружбы и войскового товарищества, увеличению знаний о конституционных правах.

В структурных подразделениях академии с командирами и должностными лицами проводятся инструктивно-методические занятия: с начальниками курсов по теме «Разрешение конфликтных ситуаций между военнослужащими в многонациональных воинских коллективах»; с курсовыми офицерами по теме «Сплочение воинских коллективов - основа боевой готовности подразделения»; с сержантами по теме «Предотвращение межличностного конфликта правовыми мерами».

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