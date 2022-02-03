03.02.2022 (01:00)

Военнослужащие Барнаульского ОРТЦ почтили память защитников Сталинграда

В рамках комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов военнослужащие Барнаульского отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом.

В память о погибших возложены цветы к Вечному огню на Мемориале Славы и к памятнику защитникам Сталинграда, установленному на одноименном бульваре, заложенном в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным краевого военного комиссариата, 40 тысяч военнослужащих, призванных с Алтайского края, участвовало в Сталинградской битве.

В память о защитниках города на Волге цветы возложили военнослужащие Барнаульского ОРТЦ, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти, ветераны, общественных и военно-патриотических объединений, жители города.

Справочно:

Сталинградская битва проходила с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года. За 125 суток ожесточенных боев главная группировка противника под Сталинградом была разгромлена и появились условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

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