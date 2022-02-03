03.02.2022 (00:30)

В Москве пройдет финал V конкурса детского творчества «Стартуем к звездам!»

15 апреля в Культурном центре «Салют» состоится суперфинал пятого детского музыкального конкурса «Стартуем к звёздам!». Организатором конкурса является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке главного командования ВКС. В этом году конкурс приурочен к 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил. За 5 лет его проведения в нем приняло участие более 1000 детей, главным образом из семей военных, а также учащиеся суворовских училищ, кадетских корпусов и других учебных заведений военного ведомства, а также юнармейских отрядов из разных уголков нашей Родины.

В конкурсе этого года примут участие финалисты от 6 до 16 лет в трех возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное искусство», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Театральная постановка/Оригинальный жанр».

Призёров будут оценивать и награждать руководители Министерства обороны РФ, звезды российской эстрады, известные журналисты и другие.

Конкурс «Стартуем к звёздам!» является детским продолжением всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звёзды становятся ближе...».

С января по февраль жюри оценивало присланные музыкальные видео работы. В марте пройдут полуфинальные выступления, победители которых, согласно решению жюри, выйдут в финал, где будет разыгрываться Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.

В этом году более 100 конкурсантов представляют Калужскую, Московскую, Воронежскую, Тверскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, города Москва и Севастополь и др.

«В этом году конкурс празднует первый юбилей – пятилетие, и мы очень рады, что конкурс развивается, становится все больше известным и престижным. Мы гордимся, что уже есть молодые российские звезды, которые сделали свои первые шаги именно на сцене нашего конкурса»,–поделился начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер.

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