03.02.2022 (00:00)
В Тверском полку ВТА прошли мероприятия, посвященные дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
В Тверском полку военно-транспортной авиации для военнослужащих по призыву были организованны мероприятия, посвященные 79-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Согласно плану мероприятий, во всех подразделениях были проведены лекции на тему: «Истории крупных сражений Великой Отечественной войны и основных этапах Сталинградской битвы». В конце лекции с военнослужащими была проведена историческая викторина на знание основных дат и событий Великой Отечественной войны.
Также в рамках мероприятий для военнослужащих по призыву было организованно посещение музея авиационного полка, в котором была представлена экспозиция, посвященная истории Сталинградской битвы и основным маневрам советских войск. Во время лекции военнослужащим рассказали о жизни советских солдат и мирных жителей в оккупированном Сталинграде.
В завершении всех мероприятий в здании дома офицеров военнослужащим показали фильм «Сталинград». Кинокартина рассказывает о героическом подвиге наших предков, о боли и страданиях людей и о невероятной стойкости нашего народа.