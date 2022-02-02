02.02.2022 (18:15)

Юнармейцы Волгоградской области отпраздновали 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Юнармейцы Волгоградской области отпраздновали 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и почтили память бойцов и командиров Красной Армии, погибших в кровопролитных сражениях за твердыню на Волге.

Юные патриоты региона провели десятки акций и уроков мужества, напомнив, что именно эта битва стала самым значимым событием не только Великой Отечественной, но и всей мировой войны. Здесь, на берегах Волги, врагу был нанесен сокрушительный удар, от которого он не смог уже оправиться, произошел коренной стратегический перелом, предопределивший поражение гитлеровской Германии.

Традиционно центральной площадкой проведения памятных мероприятий стал Мамаев курган в Волгограде, где юные патриоты возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

«Сегодня юнармейцы Волгоградской области, как наследники победителей, принимают участия в торжественных мероприятиях, посвященных тем событиям. К сожалению, многие мероприятия ограничены из-за распространения коронавирусной инфекции, но многие памятные акции проходят в режиме онлайн. И поэтому здесь, на главной высоте России — Мамаевом кургане, мы говорим спасибо нашим отцам, дедам и прадедам за то, что жизнь продолжается. И это жизнь под мирным небом», — подчеркнул начальник регионального штаба Юнармии в Волгоградской области Денис Харитонов.

Кроме того, в ряде городов юнармейцы встали в Почетный караул у памятников героям-красноармейцам. Так, в Волгограде ребята несли вахту у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, а в Калаче-на-Дону — у мемориала советским воинам-освободителям города. Стоит отметить, что Калач-на-Дону, удостоенный звания «Город воинской славы» известен тем, что недалеко от него, в поселке Пятиморск, в годы войны соединились два советских фронта — Юго-Западный и Сталинградский.

В Ленинске, который стал местом расположения множества госпиталей, спасавших жизни раненым в Сталинграде красноармейцам, юные патриоты также встали в Почетный караул у памятных мест, посвященных бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Битва под Сталинградом длилась 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. На отдельных этапах битвы с обеих сторон участвовали более 2,1 млн человек, свыше 26 тыс. орудий и минометов, 2,1 тыс. танков и более 2,5 тыс. боевых самолетов. В плен были взяты около 144 тыс. солдат и офицеров вермахта. Уничтожена 330-тыс. группировка немецко-фашистских войск. Безвозвратные потери советских войск составили почти 479 тыс. человек.

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