02.02.2022 (21:15)

В Центральном музее Вооруженных Сил подвели Итоги литературного конкурса имени Валерия Чкалова

Сегодня в Центральном музее Вооруженных Сил подвели итоги литературного конкурса имени легендарного летчика Валерия Чкалова.

Конкурс, в котором приняли участие более 150 действующих и начинающих писателей, проходил в номинациях «Лучшее литературное произведение об авиации и летчиках», «Лучшее научно-публицистическое произведение», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшее молодежное произведение».

До финала конкурса дошли 56 участников, среди них не мало молодежи, которая не отстает от своих старших товарищей.

Конкурс, организованный Международным мемориальным фондом «Чкалов» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, продюсерского центра «Флаг», ООО «Кинокомпания флагман», Университета «Синергия», Союза писателей России, Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» и межрегиональной общественной организации «Центр живой истории «Белая Рысь», проходил с целью популяризация авиации, воспитания любви к родному языку и истории.

В номинации «Литературное творчество» победило произведение «Прозрачное небо Сирии» Александра Пономарева. В публицистическом направлении первое место заняло произведение «Небо Сталинграда» Михаила Кудинова. Лучшим поэтом стал Андрей Канавщиков с поэмой «Аэродром», а в номинации молодежное творчество лидерство досталось Булату Гаттаулину со стихотворением «Теплый летний день».

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