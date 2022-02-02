02.02.2022 (23:20)

Музыканты оркестра Военной академии РХБЗ выступили с концертной программой, посвященной 115-летию композитора Василия Соловьева-Седого

В Государственной филармонии Костромской области состоялся концерт сводного военного оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, посвященный 115-летию композитора Василия Соловьева-Седого.

Коллективом военного оркестра были исполнены всенародно любимые песни и оркестровые миниатюры одного из классиков советской музыки.

Программа была открыта маршем на темы из кинофильма «Первая перчатка». Вместе с военными музыкантами на сцене филармонии выступили солисты Татьяна Сагина, Ольга Белкина, Владимир Волков, Арсений Волков, Юлия Родионовоа и Мария Тигилаури. В концертную программу гармонично вписались выступления вокальных ансамблей «Поколение МВД» под управлением Екатерины Серебряковой и «Four men» под управлением Ларисы Корьевой, а также Костромской городской детско-юношеский духовой оркестр.

За дирижерским пультом стояли заслуженный работник культуры РФ подполковник Эдуард Клейн, майоры Анатолий Зубарев и Тимур Рахметуллин. В финале все участники исполнили всенародно любимую песню «Подмосковные вечера».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице