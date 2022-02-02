02.02.2022 (23:15)

Военнослужащие 282 Учебного центра войск РХБЗ приняли участие в памятном мероприятии

Военнослужащие 282 Учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты на площади Победы города Ногинск. приняли участие в мероприятии, посвященном празднования 79-ой годовщине со Дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом.

В мероприятии приняли участие командование, личный состав учебного центра, представители администрации Богородского городского округа, участники Всероссийского военно-патриотического юношеского движения «Юнармия», представители кадетского класса, которые почтили память воинов, отдавших свои жизни за мирное небо над головами всех будущих поколений.

Отличившимися военнослужащими 282 Учебного центра были возложены гирлянда Славы и цветы к Вечному огню и пилону город – Герой Волгоград.

Славные боевые традиции Учебного центра начались еще у стен героического города Сталинград, где беззаветно и самозабвенно сражались военнослужащие, тогда еще 172-ой отдельной роты ранцевых огнемётов, стоявшей у истоков 282 Учебного, Трансильванского, краснознаменного, ордена Александра Невского центра войск радиационной, химической и биологической защиты.

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