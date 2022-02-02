02.02.2022 (23:00)

Тральщики Северного флота отработали стрельбы в Баренцевом море

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ельня» и «Соловецкий юнга» провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям в полигонах Баренцева моря. Боевые расчёты малокалиберной зенитной артиллерии отработали отражение условных средств воздушного нападения противника, катеров, а также уничтожили макеты плавающих мины.

Район выполнения боевых упражнений был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

После выполнения стрельб экипаж тральщика «Соловецкий юнга» направился в Мотовский залив, где провёл учебное траление мин. Моряки базового тральщика «Ельня» отработали учение по противоподводно-диверсионной обороне корабля при якорной стоянке на незащищённом рейде возле острова Кильдин в Баренцевом море и выполнили практическое гранатометание на поражение условных боевых пловцов противника.

Выполнение тральщиками учебно-боевых задач прошло на фоне учения с Арктической экспедиционной группировкой Северного флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице