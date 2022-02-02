02.02.2022 (22:45)

В Объединенном учебном центре ВМФ проходит цикл подготовки экипаж нового фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко»

Экипаж нового фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» проходит обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Военные моряки изучают устройство корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения военнослужащие экипажа всесторонне изучат тренажерную базу учебного центра, на которой отработают действия в составе боевых расчетов.

В ходе тренировок на современном комплексном учебно-тренировочном комплексе «Мостик-2000» военнослужащие расчета «главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман» фрегата «Адмирал Головко» отработают задачи по выходу корабля из назначенного пункта базирования и прохода кораблем узкости.

В классе дизельных агрегатов личный состав электромеханической боевой части освоит навыки по запуску двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также отработает алгоритм действий по приготовлению корабля к бою и походу.

На специализированном тренажерном комплексе «Регель» вахтенные офицеры и специалисты штурманских боевых частей обучаемого экипажа на практике изучат элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходят обучение военнослужащие нового корабля, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ, экипажи по большинству показателей будут готовы к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

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