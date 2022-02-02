02.02.2022 (22:30)

В Поволжье прошли учения с привлечением зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь»

В регионах Поволжья прошли учения Центрального военного округа с привлечением более 10 пусковых установок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

По замыслу учений ранее созданная многоуровневая система радиолокационного мониторинга в составе станций «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна» и «Оборона» обнаружила и осуществила сопровождение нескольких десятков ракет, выпущенных с расстояния более 900 км. Координаты ракет были переданы на пункты управления для принятия решения о поражении.

Расчеты С-400 «Триумф» выполнили захват и электронные пуски по воздушным целям, приближающимся в зону ответственности противовоздушной обороны. Расчеты ЗРПК «Панцирь» параллельно выполняли стрельбы по ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Военнослужащие отработали уничтожение высотных, низколетящих, маневрирующих и баллистических целей, а также выполнили нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и совершению марша в новый позиционный район.

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