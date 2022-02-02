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02.02.2022 (22:15)

В Сибири началось учение с экипажами МиГ-31БМ ЦВО по противодействию разведкомплексам условного противника

Лётчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработают противодействие воздушным разведывательно-ударным комплексам условного противника в ходе летно-тактического учения, начавшегося в Красноярском крае.

В рамках выполнения учебно-боевых задач экипажи МиГ-31БМ отработают обнаружение и уничтожение авиационных постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «противника», ведущих разведывательную деятельность в зоне ответственности противовоздушной обороны.

Поиск авиационных сил условного противника будет осуществляться с помощью бортового радиолокационного оборудования «Заслон-М», позволяющего одновременно отслеживать более 20 воздушных целей на удалении свыше 300 километров. Воздушные манёвры лётчики выполнят на высотах от 400 до 18000 метров, одиночно, а также в составе пар и звеньев.

Летно-тактическое учение завершится в конце недели, в нем задействовано 11 единиц авиационной техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и около 300 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Учения
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