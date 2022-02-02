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02.02.2022 (22:00)

Разведчики ЦВО отработали поиск и уничтожение диверсионно-разведывательной группы условного противника в горах Тувы

Разведчики горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали поиск и уничтожение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в горах Тувы.

По замыслу учения в ходе воздушного патрулирования местности с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» были получены разведданные о нахождении в горном районе ДРГ условного противника. Для её поиска и уничтожения в указанный район были направлены военнослужащие разведывательного подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые при помощи оптико-электронных средств разведки выследили «диверсантов», после чего организовали засаду в одном из горных ущелий и заминировали возможные пути отхода группы. При прохождении ДРГ по узкой горной тропе военнослужащие открыли массированный огонь из всех видов стрелкового оружия и уничтожили её.

При проведении засады активно применялись тактические приемы, взятые из опыта современных вооруженных конфликтов. Особенностью учения стало выполнение элементов в условиях сложной горной местности.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения
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