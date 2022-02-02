02.02.2022 (21:45)

Миротворческая бригада ЦВО показала боевые возможности на учении в Самарской области

В Самарской области прошло учение с миротворческой бригадой 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). В ходе мероприятия военнослужащие отработали сопровождение автомобильной колонны с гуманитарным грузом.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения условные диверсанты периодически совершали нападения на колонну, которая направлялась в район размещения беженцев. Миротворческие подразделения отражали атаки, обеспечивали беспрепятственное и безопасное прохождение колонной маршрута. Для противодействия «противнику» также активно применялись беспилотные летательные аппараты, зенитные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы.

Всего в практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц техники.

Учение пришлось на 17-ю годовщину со дня основания миротворческой бригады ЦВО в Самарской области. Она была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках ВС РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии ЦВО. Укомплектована только военнослужащими по контракту. Оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

В 2019 году бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская».

В ноябре 2020 года бригада составила основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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