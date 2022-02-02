02.02.2022 (21:30)

Военные автоинспекторы ЦВО организовали сопровождение колонны техники для проведения занятий по боевой подготовке в Кировской области

В Кировской области военные автоинспекторы (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) организовали сопровождение колонны автомобильной техники, совершившей марш на полигон для проведения занятий по боевой подготовке.

Офицеры ВАИ ЦВО провели инструктаж с водителями и напомнили о необходимости соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции при движении в колонне. Кроме того, военные автоинспекторы проверили путевую документацию, а также провели технический осмотр транспортных средств.

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