02.02.2022 (21:00)

В Новосибирском ракетном соединении РВСН стартовал конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом

В Новосибирском ракетном соединении РВСН в рамках подготовки ко всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2022 «Соколиная охота» проходят состязания на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА).

В отборочном этапе соревнований принимают участие расчеты подразделений охраны и разведки ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БЛА типа «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты управления БЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса — на лучший расчет управления комплексом с БЛА в масштабе Омского ракетного объединения.

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