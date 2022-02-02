02.02.2022 (20:45)

В объединении 15-й армии ВКС ОсН стартовал комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов

В соединениях и воинских частях 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения (ВКС ОсН) стартовал комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Целями комплекса мероприятий являются сплочение воинских коллективов в период их формирования и боевого слаживания, предупреждение и профилактика правонарушений в сфере межличностных отношений военнослужащих.

Основные задачи заключаются в обеспечении личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей, принятии своевременных и эффективных мер по сплочению офицерских коллективов, оздоровлению морально-психологического состояния офицерского состава.

Также немаловажными задачами являются недопущение конфликтов между военнослужащими различных национальностей, разъяснение личному составу конституционных прав на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства, психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих осеннего призыва 2021 года к условиям военной службы, повышение эффективности правового воспитания военнослужащих.

В современных условиях роль и значение крепкой боевой дружбы, войскового товарищества, коллективизма еще более возрастают.

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