02.02.2022 (20:45)
В объединении 15-й армии ВКС ОсН стартовал комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов
В соединениях и воинских частях 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения (ВКС ОсН) стартовал комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Целями комплекса мероприятий являются сплочение воинских коллективов в период их формирования и боевого слаживания, предупреждение и профилактика правонарушений в сфере межличностных отношений военнослужащих.
Основные задачи заключаются в обеспечении личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей, принятии своевременных и эффективных мер по сплочению офицерских коллективов, оздоровлению морально-психологического состояния офицерского состава.
Также немаловажными задачами являются недопущение конфликтов между военнослужащими различных национальностей, разъяснение личному составу конституционных прав на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства, психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих осеннего призыва 2021 года к условиям военной службы, повышение эффективности правового воспитания военнослужащих.
В современных условиях роль и значение крепкой боевой дружбы, войскового товарищества, коллективизма еще более возрастают.