02.02.2022 (20:30)

Учебный центр подготовки младших специалистов ЗВО во Владимирской области поднят по учебной тревоге

Личный состав окружного учебного центра по подготовке младших специалистов во Владимирской области приведен в высшие степени боевой готовности с целью проверки организации учебного процесса.

Военнослужащие учебных подразделений на штатной военной технике совершили марши на полигоны для выполнения задач в районах сосредоточения.

«Проведена комплексная проверка учебного центра, задачи выполнены в полном объеме. В настоящее время военнослужащие и военная техника находятся на полигонах и занимаются согласно плановым мероприятиям боевой подготовки», — сказал командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

В назначенных районах военнослужащие отработали тактические действия по борьбе с условным противником, а также выполнили мероприятия фортификационного оборудования огневых позиций и маскировки военной техники.

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