02.02.2022 (20:00)

Специалисты бригады МТО ЗВО выполнили доставку боеприпасов и горючего на учении в Нижегородской области

Специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) на учении в Нижегородской области выполнили доставку боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Подразделения подвоза горючего совершили многокилометровый марш в район сосредоточения, преодолев косогоры, рвы и различные искусственные преграды, а на участке с болотистой почвой дополнительно развернув сборно-разборное дорожное покрытие.

В назначенном районе военнослужащие отработали массовую заправку танков и боевых машин пехоты при помощи автотоплипозаправщиков АТЗ-12-63501 и передали подразделениям боеприпасы.

Всего в плановом учении приняло участие около 100 военнослужащих бригады МТО ЗВО, было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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