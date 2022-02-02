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02.02.2022 (19:45)

С молодым пополнением Преображенского полка ЗВО с начала текущего года проведено свыше 30 занятий по строевой подготовке

С начала текущего года с военнослужащими роты Почетного караула и военного оркестра отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) проведено более 30 занятий по подготовке к участию в различных торжественных мероприятиях.

Личный состав роты Почетного караула отрабатывает строевые приёмы при выносе Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы, приёмы с оружием и без него.

Подготовка проводится одиночно и в составе подразделений. Военнослужащие тренируют подъём и постановку ноги, синхронное выполнение строевых приёмов, равнение при движении. Занятия проходят с применением специальных тренажёрных средств, позволяющих добиться высоких результатов в строевой выучке, в частности, военнослужащие должны растягивать шпагат, применять деревянные крестообразные тренажеры для соблюдения осанки.

Военный оркестр полка в ходе занятий отрабатывает исполнение знаменитых композиций, а также выполняет передвижение в составе подразделения с одновременным исполнением военных маршей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Почетный караул
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